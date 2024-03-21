Sancaktepe bir kimlik kazanacak

CHP’nin Sancaktepe Belediye Başkanı adayı Alper Yeğin, halkın umutlu olduğunu, ilçeye değişim geleceğini belirterek “Bizimle birlikte Sancaktepe bir kimlik kazanacak. Bu değişim ilçeyi 10 yıl ileri götürecek” dedi.

Kayhan AYHAN

Gözlerin çevrildiği 31 Mart yerel seçimlerine on gün kalırken İstanbul'da el değiştirecek ilçelerden birisi de Sancaktepe olarak gösteriliyor. Yeni açılan Çekmeköy-Samandıra metrosuyla da dikkat çeken ilçenin Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Belediye Başkan adayı Alper Yeğin, ilçedeki sorunları ve projelerini anlattı.

Sancaktepe'nin perişan bir halde olduğunu ve daha belediye başkanı seçilmeden ilçeye hizmetler getirdiğini anlatan Yeğin, "Bu değişim olduğunda en çok Sancaktepeliler kazanacak. Burası özenle tasarlanmış siyasi mühendisliğin yapıldığı bir ilçe. Bu yüzden değişim süreci kıymetli. Sancaktepe uyuyor. Bu şehri ayağa kaldırmak lazım" diyor.

Sancaktepe halkından nasıl geri dönüş alıyorsunuz?

Buradaki insanların çok büyük bir bölümü benim gençliğimi, çocukluğumu biliyor. Burada doğdum, burada büyüdüm. Ticaret ile uğraşıyorum. Hayatım bu kentte geçti. Siyaset kimliğimden çok iş insanı kimliğim var. Beni iş hayatımdan tanıyan daha fazla. Benim hayatım tecrübem Sancaktepe ile bire bir aynı. Sancaktepe'nin gelişim sürecinin bütün tanıklığı bende. Benim 10 yaşıma kadar sürdürdüğüm hayat Sancaktepe'nin köy dönemi. 10-20 yaş arası belde dönemi. 25 ve sonrası ise ilçe dönemi. Bugün mevcut belediye başkanı buranın ilçe dönemini bile doğru düzgün bilmiyor.

Sancaktepe halkı umutlu, ilçede değişim isteği var. Bu bölgede bir CHP iktidarı uzun süredir olmadı. Büyükşehir değişimi buna bir fırsat oldu şimdi. Merkez sağ seçmeni daha politik, daha realist davranıyor. Hizmet alıp alamadığına bakıyor. Bu İstanbul deneyimi de seçmene önemli bir referans oldu. Benim İBB ile olan ilişkim de üst üste konulduğu zaman "Evet İstanbul'da iyi işler yapıldı. Bu Sancaktepe'de de yapılabilir. İBB ile işbirliğiyle ilçeye katkılar sunulabilir. Bir de Alper bize çok uzak birisi değil. Denenebilir" diye bir algı var.

KİMLİK KAZANDIRACAĞIZ

Sancaktepe'nin sorunları nelerdir?

"Sancaktepe göçmen şehri mi? Sanayi şehri mi?" diye sorulduğunda ikisi de değil diyoruz. Bir kimliği yok Sancaktepe'nin. İlçe başkanlığı döneminde gittiğim yerlerde Sancaktepe dediğim zaman birisi bana Sultangazi mi birisi Sultanbeyli mi diye soruyordu. Kimse Sancaktepe'yi bilmiyor. Sarıgazi dediğimde tamam diyorlardı. 2019'da İBB'de göreve başladığımda Sancaktepe'nin nerede olduğunu bilmeyen yüzlerce insanla karşılaştım. Bir kente hiç bir şey yapılmaz mı?

1989'da ikinci köprü yeni açıldığında Sarıgazi'ye köprü otobüslerini koydular. Babamla birlikte karşıya geçtik. Köprüden çok Levent'teki Sabancı kulelerinden heyecanlandım. Ben babama "Her yer boşken bu binalar neden burada yapılmış?" diye sordum. Babam "Onu yapanlar Türkiye'nin en zenginleri bir bildikleri vardır" dedi. Ve bugün baktığımızda orası Türkiye'nin en pahalı caddelerinden. İşte bir bina gelir, bir kişi gelir bir şehrin kaderini değiştirir. Şehirler ve mekânlar oraları yöneten insanlara benzer. Sancaktepe'yi dolaşın nefes alacak bir yer bulamazsınız. Bir merkezi yok ilçenin. Sancaktepe perişan bir vaziyette. Ben buraya bir ekip getirdim, 2 gün gezdiler ve aralarında bir kişi kıymetli bir şey söyledi: "Sancaktepe uyuyor. Bu şehri ayağa kaldırmak lazım" dedi. Bir yaşam yok ilçede. Sancaktepe için ilerleme zamanı diyoruz. Biz beraber haraket ettiğimiz yapılarla seçimi kazandığımızda 2029'da yüzde 65 oy alacağız. 2034'de burası Ankara'nın Çankaya'sı olacak. CHP'nin en fazla oy alacağı ilçe olacak burası bizim yönetim anlayışımızla. Benim bir hikâye yazmaya ihtiyacım var.

Çekmeköy-Sultanbeyli metrosunun ilk etabının açılışında sizin de payınız oldu. Tepkiler nasıl?

Metroyu ilk gün 40 bin kişi kullandı. Bu çok büyük bir rakam. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olmasaydı buraya bu metro yapılmazdı. 2019'de İBB'ye atandım. Sancaktepe projeleri toplantısı yapıldı. Bana verilen tek görev Sancaktepe metrosu oldu. Ben İSTAÇ'dayken Ekrem başkan beni Metroistanbul'a entegre etti. Metronun açılmasında çok büyük bir katkımız oldu. Sonuçta Sancaktepe'nin sadece metro kazanmasını sağlamadık. İşte yaşam vadisi de açtık. Prestij caddeler yaptık. İBB 150 kreş yaptı. 39 ilçe içerisinde böldüğümüz zaman Sancaktepe'ye dört tane düşmesi lazım Sancaktepe'de 11 kreş yaptık. Bir işi dert edinince sonucunu alıyoruz. Bu değişim olduğunda en çok Sancaktepeliler kazanacak. Bu planladığımız işler 50 yıllık, 100 yıllık işler. Biz seçimi kazanmak için yapmıyoruz ki. Burası özenle tasarlanmış siyasi mühendisliğin yapıldığı bir ilçe. Bütün planları alt üst edeceğiz. Bu yüzden değişim süreci kıymetli.

KENTE SEVGİYİ GETİRECEĞİZ

Sancaktepelilere ne çağrı yaparsınız?

Değişime güç verin, omuz verin. Bu değişim çocuklar, kadınlar, gençler için doğa ve bütün canlar için ihtiyaç. Bu seçim süreci Sancektepe'de her şeyin değişmesi anlamına gelecek. Sancaktepe'yi 10 yıl ileri götürecek. Burası bir çekim merkezi olacak. Biz bu kente sevgiyi, heyecanı getireceğiz. Büyükşehir ile birlikte muazzam bir noktaya gelecek Sancaktepe. İstanbul'a gelen, giden buradan geçiyor. Her gün milyonlarca insan gelip geçiyor sınırlarımız içinden. Bizim bu insanları çekmemiz lazım. Bunun sonucunda da daha fazla hizmet yapacağız. Sancaktepe insanları çeken bir yer olacak.