Sancaktepe'de iş cinayeti: Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Sancaktepe'de inşaatta çalışma yapıldığı sırada toprak göçmesi meydana geldi. Göçen toprağın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir inşaatta göçen toprağın altında kalan işçi Yasin Can, hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Berat Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat sahasında saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İşçilerin çalışma yaptığı sırada inşaatta toprak göçmesi meydana geldi.

Çalışma yapan işçi Yasin Can (40) göçüğün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprağın altından çıkarılan Yasin Can, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.