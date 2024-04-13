Sancaktepe'de terk edilmiş arazide bebek cesedi bulundu: Anne ve baba gözaltına alındı

İstanbul Sancaktepe'de terk edilmiş arazide bebeğin cansız bedeni bulundu. Anne ve baba gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Güncel 13.04.2024 11:03 Giriş: 13.04.2024 11:03

Güncelleme: 13.04.2024 11:10 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA