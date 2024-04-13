Sancaktepe'de terk edilmiş arazide bebek cesedi bulundu: Anne ve baba gözaltına alındı
İstanbul Sancaktepe'de terk edilmiş arazide bebeğin cansız bedeni bulundu. Anne ve baba gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: DHA
İstanbul Sancaktepe'de terk edilmiş arazide bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili anne ve baba gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Boş araziye bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından toprağa gömülü bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı.
Bebeğin geçtiğimiz Pazar günün gömüldüğü öğrenildi.
Bebeğin ölü doğduğu iddia edilirken olayla ilgili inceleme devam ediyor.