Sancaktepe’de CHP aleyhine sahte bildiri ve gazete dağıtıldı

İstanbul Sancaktepe’de, CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sahte bildiri ve gazeteler dağıtıldı. Bildirileri bir grup gencin bin 500 TL karşılığında dağıttığı öğrenildi.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde CHP’nin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sahte bilgiler içeren gazete ve bildiri dağıtıldığı ortaya çıktı.

Gazete Pencere’de yer alan habere göre bildiriler; ilçedeki Yunus Emre, Hilal, Mevlana ve Sefa gibi muhafazakar seçmenin çoğunlukta olduğu bölgelerde dağıtıldı.

CHP adına hazırlanmış sahte bildirilerde “LGBTİ ile iş birliği” yönündeki yazı ve görsellere yer verildi.

Bildirileri dağıtırken yakalanan gençlerden biri, AKP üyesi olmadığını belirterek söz konusu bildirileri kimliği belirsiz bir kişinin kendilerine verdiğini ve bu bildirileri bin 500 TL karşılığında dağıttıklarını söyledi.