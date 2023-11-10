Sanchez ‘af karşılığında’ hükümeti kurabilecek

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İspanya’da sol koalisyon, bağımsızlık yanlısı Katalanlara af getirilmesi karşılığında hükümet kurmak için anlaştı. Temmuzda yapılan erken genel seçimlerde ikinci olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve sol ittifak Sumar, azınlık koalisyon hükümeti kurulması için Junts per Catalunya (Katalonya için Birlik) ile anlaşma sağladı.

PSOE lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez’in Junts’un yedi milletvekili ile 176 sandalyelik çoğunluk kriterini sağlayıp hükümeti kurması bekleniyor. PSOE, 2 Kasım’da da Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile af yasası ve Katalonya özerk yönetimine tanınacak bazı finansal ayrıcalıklar üzerinde anlaşmaya varmıştı. Seçimde birinci olan sağcı Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox ile yargı mensupları, “af anlaşmasına” karşı çıkarken PP lideri Alberto Feijoo, “Oyları cezasızlıkla takas etmek yolsuzluktur.” diye konuştu.