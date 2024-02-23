Sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar, 2024 şartları neler?

Türkiye 31 Mart’ta gerçekleşecek seçime doğru ilerlerken sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler ve ücreti ne kadar soruları da gündemde yer almaya başladı. Peki, yerel seçimler 2024 Sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar, 2024 şartları neler? Sandık görevlilerine dair başvurular, ücretler, şartlar hepsi haberimizde…

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek seçimin YSK tarafından seçim takviminin de yayınlandı. Sandıklarda seçim günü görev alacak kişiler ise YSK tarafından belirlenecek. Peki, yerel seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar, 2024 şartları neler?

Sandık görevlisi nasıl olunur?

YSK’ye bağlı ilçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre sandık görevlisi başvuruları yapılabilmektedir. Buna göre sandık görevlisi olmak isteyenler ilçe seçim kurullarına takip edebilirler. Sandık görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. 31 Mart 2024 'te gerçekleşecek Yerel seçimlere dönük sandık görevlisi olmak isteyen adaylar için YSK'den henüz bir açıklama gelmedi.

Sandık Kurulu Görevlisi

İki çeşit sandık görevlisi vardır bunlardan ilki devlet memurlarından oluşan sandık kurulu görevlisidir. Devlet memurlarından seçilen bu görevli YSK tarafından atanır.

Partilerin Sandık Görevlileri

İkincisi ise partilerin sandık görevlileridir. Seçime girecek olan partiler sandık görevlileri için YSK’ya başvuru yapar. Her parti her sandık için dilediği kadar üyesini görevli atayabilir. Partiler sandık görevlisi olarak belirledikleri kişileri başvuru formu ile Yüksek Seçim Kurulu’na bildirir.

Herhangi bir siyasi parti üyesi olmayanlar da seçim sürecinde müşahit olarak görev alabiliyor.

Sandık Görevlisi Ücreti Ne Kadar?

2024 Seçimleri için sandık görevlisi ücreti yani YSK tarafından sandık kurulu üyelerine ve sandık başkanına ödenecek ücretler açıklandı. Buna göre sandık görevlisi ücretleri; sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık kurulu üyelerine 2.088 TL, siyasi parti temsilcilerine 1.044 TL, bina sorumlularına ise 2.936 TL.

31 Mart yerel seçimleri için sandık görevlilerine verilecek ücret şu şekilde;

Sandık Kurulu Başkanları: 2.947 TL

Sandık Kurulu Üyeleri: 2.088 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 1.044 TL

Bina Sorumluları: 2.936 TL

Sandık Görevlisi Olma Şartları

Sandık görevlisi olma şartları için YSK’nın değişiklik yapma hakkı vardır. Ancak söz konusu değişiklik sadece acil durumlarla sınırlıdır. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor; T.C vatandaşı olmak, 18 yaş doldurmuş olmak, Siyasi parti üyesi olmamak ve adli sicil kaydının olmaması gibi unsurlar yer alabilir.