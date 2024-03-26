Sandık güvenliği için gönüllü ol

Bakanların AKP’li adaylara oy istemesi seçim güvenliği konusunu tartışmaya açarken, Oy ve Ötesi Derneği ‘son oya kadar sayma iradesi’nin sonucu belirleyeceğini belirterek gönüllülük çağrısı yaptı. TBB de hukuk rehberi oluşturdu.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerel seçime 6 gün kala ‘seçim güvenliği’ toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, seçimin güvenli bir şekilde tamamlanması için Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Seçim Harekat Merkezi kurulduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya, 31 Mart seçimleri için 594 bin emniyet personelinin görevlendirildiğini anlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın AKP’nin seçim çalışmalarında kampanya yürütmesi tepki çekmişti.

Oy ve Ötesi Derneği ise 31 Mart yerel seçimlerinde sandık güvenliği için daha fazla gönüllü çağrısı yaptı.

SONUÇLARI BELİRLEYECEK

Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Üyesi Gülsen Ergün, mayıs seçimleri sonrasında sandık gönüllülerinin motivasyonun düştüğünü ve 31 mart için yeni bir çağrı yapmak istediklerini söyleyerek, “Kayıtlarımız artarak devam ediyor ama daha fazla destek istiyoruz. Geçen seçimdeki kalabalığımız yok gönüllülerimizde. Motivasyonları yok, çok iyi anlıyoruz. Ama hep yapıyorduk yine yapmaya devam etmek istiyoruz. Dolayısıyla gönüllü çağrımız çok aktif şekilde var” dedi.

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç, sandık müşahitliğinin önemine dikkat çekerek “Milyonlarca seçmenin oy verdiği büyükşehirlerde dahi 2019 yerel seçimlerinde kazananı binlere varan oy farkının belirlediğini görmüştük. Son kamuoyu araştırmalarına baktığımızda büyükşehirlerden ilçelere kadar Türkiye’nin her yanında kazananları belirleyecek oy farkının binlerle ölçülebileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle tüm seçmenlerin iradelerinin sandığa yansıması çok önemli olacak. Yarışın çetin geçeceği pek çok bölgede seçim sonuçlarını son oya kadar sayma iradesi belirleyecek” ifadelerini kullandı.

MERSİN’DE DE HİLE İDDİASI

Oy ve Ötesi olarak, insanların tercihleri ne olursa olsun, istedikleri sonucu almak üzere sandığa gitmesinin ve oy kullanmasının çok önemli olduğuna dikkat çekmek istediklerini belirten Bilgiç “Herkesi daha aktif vatandaş olmaya, demokratikleşme sürecine katkı sağlamaya ve sandıklara sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hedefimiz 50 bin gönüllü ile 182 bin sandıktan veri elde ederek 53 milyon 525 bin oya sahip çıkmak” dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, İl Eş Başkanları Bedriye Kuş ve Reşat Aşan ile birlikte parti binasında basın toplantısı düzenledi. Daha önce AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve belediye müdürlerinin 3 bin 200 kişinin seçmen kaydını usulsüz şekilde taşıdığını açıklayan DEM Partili Bozan, gazeteciler Mehmet Selvi, Reşit Doğan ve Yasemin Toklucu’nun da usulsüz seçmen taşıma skandalına karıştığını duyurdu.

TBB’DEN ÇALIŞMA

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimde, seçmenler ile sandıklarda görev alacak müşahitlere hukuki anlamda yardımcı olması amacıyla hukuk rehberleri hazırlayarak internet sitesinde yayınladı.

“Seçmenler İçin Hukuk Rehberi”nde; seçmenin tanımı, kimlerin nerelerde oy kullanabileceği, seçim kurullarının oluşumu, seçim ve sandık çevresinin tanımları, seçim sürecine ilişkin kural ve yasakların yanı sıra seçim kurullarının kesin olmayan kararlarına kimlerin nasıl itirazda bulunabileceğine ilişkin bilgiler yer alıyor.