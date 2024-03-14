Sandık ve seçim güvenliği olgusunu oluşturuyoruz

Yaklaşan seçimler öncesi gözler seçim güvenliğinde. Halkın sandığı koruma konusunda motivasyonunun düştüğünü belirten Oy ve Ötesi’nden Ergün, “Herkesi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

Asena TUNCA

Yerel seçimlere neredeyse iki hafta kala bir yandan partilerin çalışmaları sürerken diğer yandan gözler seçim güvenliğine çevrilmiş durumda.

Sandık güvenliği konusunda gönüllülerle çalışma yürüten Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gülsen Ergün yerel seçim çalışmalarını BirGün’e anlattı. Derneklerinin öncelikli oylara sahip çıkmayı teşvik etmek olduğunu belirten Ergün, “Tam seçim gününde 10’uncu yaşımızı kutluyor olacağız. Genel amacımız oy vermenin ötesinde yurttaşların demokratikleşme sürecinde aktif rol oynaması” dedi.

Oy ve Ötesi’nin insanları politikleştirdiğinden de bahseden Ergün, “Ufak bir siyasi dahiliyetten sonra partilere katılan ve o alanlarda politikleşen insanlarımız oldukça fazla. Bizler de bu süreçleri fazlasıyla önemsiyor, insanların daha aktif bir vatandaş olmasını, demokratikleşme sürecine katılmalarının önemli olduğunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ergün, Mayıs seçimlerinde rekor katılımla ikinci turu tamamladıklarını belirterek şöyle konuştu: “Yerel seçim hazırlıklarında da dinamikleri çok fazla. Genel seçim daha dikkat çekiyor ancak yerel seçim kampanyalarımızı hayatın içerisinden temalarla örgütlemeye çalışıyoruz. Sokaklardaki çöp sorunlarından mahallelerdeki hayvanların yaşam haklarına kadar güncel birçok sorunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Genel seçimlerde kazandığımız ivmeyi sürdürme hedefimiz var. Bunun için eğitimlerimiz başladı ve saha çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda gönüllülük çağrılarımıza da devam ediyoruz.”

Derneğin işleyişine de değinen Ergün konuşmasını şöyle sürdürdü: “Oy ve Ötesini STK olarak tanımlarsak YSK’den seçime girecek parti listeleri açıklanınca bizimle görüşmek isteyen herkesle görüşmeye başladık. Genelge gereği parti ya da bağımsız aday kartıyla müşahitlik yapma hakkı var. Biz partilerden bunları temin ederek gönüllülerimize yayıyoruz. Ve sandık başında olağan dışı her duruma müdahale etmelerini istiyoruz. Aksi durumlarda sandık kurulunu uyarıyorlar, icap ederse dilekçe tutup sağlanan avukat destekleriyle usulsüzlüklerin önüne geçmeye çalışıyorlar. Müşahitlerin ötesinde de her okulun sorumluları bilgi akışını ve doğru veriyi gözlemleyerek saha da daha aktif bir rol oynayabiliyorlar”

Ergün, bu seçimlerde yurttaştaki motivasyon kaybına da dikkat çekti. Ergün, “Çünkü geçim sıkıntısı, ekonomik sıkıntılara çözüm bulunamadığı koşullarda seçmenin ana gündemi sorunlar oluyor. Yanıt da alınamayınca bu sorunlara seçimlere yönelik motivasyon düşüyor” dedi.