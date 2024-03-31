Sandıkların yarıdan fazlası sayıldı: Kilis’te sürpriz sonuç

Yerel seçimlerde Kilis'te CHP adayı Hakan Bilecen seçimi önde götürüyor.

Yerel seçim sonuçları belli oluyor. Kilis'te an itibarıyla CHP yarışı açık farkla önde götürüyor.

AA'nın verilerine göre sandıkların yüzde 57,55'i açılırken CHP adayı Hakan Bilecen yüzde 41,3 ile yarışı önde götürüyor.

AKP'nin adayı Reşit Polat yüzde 24,8 ile 2., MHP'nin adayı Hasan Kara ise yüzde 23,25 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Kilis'te 2019'daki yerel seçimleri AKP yüzde 47,2 ile seçimi kazanırken MHP yüzde 32,5 ile 2'nci, İYİ Parti ise yüzde 16,8 ile üçüncü olmuştu.