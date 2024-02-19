Sandıkta hile protestoları sürerken ilk istifa geldi

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Pakistan’da 8 Şubat’ta gerçekleştirilen seçimlerde hile yapılmasına yardımcı olduğunu itiraf eden Rawalpindi Komiseri Liaquat Ali Chattha istifa etti. Chattha açıklamasında, “Kaybetmekte olan 13 Ulusal Meclis adayı, 70 bin oy farkla kazanmış gibi gösterildi. Departmanımdaki memurlardan özür diliyorum.” dedi.

Bu eylemlerinin arkasında kimin olduğunu bilmediğini kaydeden Chattha, büyük baskı altında olduğunu ve intiharı bile düşündüğünü vurgulayarak, kendisi dahil olaya karışan tüm yetkililerin sert bir şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu. Sonuçlara itiraz edenler protestolarını sürdürürken ülke genelinde X sosyal medya platformuna erişim kısıtlandı. Tutuklu eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve birçok parti, 8 Şubat seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle ülke genelinde protesto gösterisi düzenliyor.