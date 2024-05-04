Sandıktan çıkan ‘değişim’ mesajı

Birleşik Krallık’ta halk, yerel seçimler için sandık başına gitti. İktidardaki Muhafazakâr Parti sandıkta hezimete uğrarken İşçi Partisi güç kazandı. Sonuçlar, yaklaşan genel seçime ilişkin halktaki değişim isteğini ortaya koydu.

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Birleşik Krallık’ta Muhafazakâr Parti’nin işçi ve göçmen düşmanı, savaş destekçisi politikalarının sonuçları sandığa yansıyor.

İktidardaki Muhafazakâr Parti yerel seçimde kan kaybederken ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 14 yıl aradan sonra yeniden iktidara gelmek için önemli kazanımlar elde etti. Yerel seçim sonuçları, yasa gereği en geç 25 Ocak 2025’te yapılması gereken genel seçimlere ilişkin önemli işaretler içerirken Muhafazakâr Başbakan Rishi Sunak üzerindeki baskının artması bekleniyor.

İngiltere’de halk, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve polis komiserlerini belirlemek için oy kullandı. Galler'de ise halk emniyet müdürlerini atama ve görevden alma yetkisi olan 4 Polis ve Suç Komiserini (PCCs) seçmek için oy verdi. Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya ve Kuzey İrlanda'da ise seçim yapılmadı.

Bazı bölgelerde yerel seçim sonuçlarının hafta sonu açıklanması öngörülüyor. Londra Belediye Başkanlığı ve Londra Belediye Meclisi sonuçları bugün belli olacak.

MUHAFAZAKÂRLARA DARBE

Muhafazakârlar sandıkta büyük oy kaybına uğrarken İşçi Partisi, İngiltere'de on yıllardır elinde tutmadığı belediye meclislerinin kontrolünü kazandı. Genel seçimler için yapılan kamuoyu yoklamalarında Muhafazakârlar, İşçi Partisi'nin yaklaşık 20 puan gerisinde yer alırken, 2 bin 661 belediye meclis üyesi seçim sonucundan ilk 500'ü İşçi Partisi'nin Muhafazakâr Parti karşısında oylarını artırdığını gösterdi.

Ancak İngiltere'nin kuzeybatısındaki Oldham gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu bazı bölgelerde, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Gazze'deki çatışmada İsrail yanlısı bir tutum sergilemesinin bir sonucu olarak partinin adayları beklenenden az oy aldı.

Yaklaşık 8,9 milyon nüfuslu başkent Londra'da kayıtlı seçmenler de gelecek 4 yıl boyunca şehri kimin yöneteceğine karar vermek ve 25 belediye meclis üyesini belirlemek için sandık başına gitti. Muhafazakâr Rakibi Susan Hall’a karşı yarışan Londra’nın İşçi Partili Belediye Başkanı Sadiq Khan, güney Londra’da oyunu kullandı.

İngiltere’nin kuzeyindeki Blackpool South’ta ayrıca, “lobicilik” skandalı üzerine Muhafazakâr milletvekili Scott Benton’ın istifasıyla boşalan parlamento sandalyesi için de sandık başına gidildi. İşçi Partisi’nin adayı adayı Chris Webb, oyların 10 bin 825’ini alarak seçimi kazanırken Muhafazakârların adayı 3 bin 218 oy aldı.

EZİCİ BİR MESAJ

Blackpool South’taki zaferi “seçimlerdeki en önemli sonuç” olarak niteleyen İşçi Partisi lideri Starmer, bunun “Sunak’a direkt olarak ezici bir oyla değişimden yana bir mesaj” olduğunu söyledi. Muhafazakâr Parti Genel Başkanı Richard Holden, ise seçimlere ilişkin “zor bir gece” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, seçmen kimliği kurallarını getiren eski Başbakan Boris Johnson, oy kullanmak için geçerli kimliğini unuttuğu için oy verme merkezinden geri çevrildi.

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GÖÇMENLERİ YERALTINA İTİYORLAR

İngiltere’de Başbakanı Rishi Sunak hükümetinin önceliği haline gelen, kaçak yollarla giren göçmenleri Ruanda’ya gönderme planı kapsamında “göçmen avı” başladı. Çarşamba günü Ruanda’ya gönderilecek ilk göçmenleri gözaltına aldığını açıklayan İçişleri Bakanlığı’nın ise Ruanda’ya gönderilmesi planlanan ilk 5 bin 700’den fazla göçmenden sadece 2 bin 143’ünün yerini tespit edebildiği belirtildi. Hükümetin “teması kaybettiği” 3 bin 500’den fazla göçmenin bir kısmının Kuzey İrlanda’ya kaçtığı belirtildi.

Göçmen Hakları Ağı isimli STK’nin başkanı Fizza Qureshi, gözaltı operasyonlarının sığınmacıları yetkililerden kaçarak “yeraltına gitmeye zorladığını” ve “destek sistemlerinden uzaklaştırdığını” söyledi. Geçen ay yasalaşan Ruanda Planı, genel seçimlere hazırlanan İngiltere’de Başbakan Sunak’ın en önemli kozlarından biriyken insan hakları savunucuları tarafından sert eleştirilerin odağındaydı. Öte yandan Londra’da bir otelde kalan göçmenlerin “yüzen hapishane” olarak bilinen Bibby Stockholm mavnasına nakledilmesini protesto eden 45 kişi gözaltına alındı.