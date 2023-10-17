Sandıktan ‘Muz prensi’ çıktı

Ekonomik kriz, şiddet ve siyasi cinayetlerle boğuşan Güney Amerika ülkesi Ekvador’da başkanlık yarışının galibi, oyların yüzde 52,3’ünü alan iş insanı Noboa oldu. Solcu aday Gonzalez ise oyların yüzde 47,7’sini aldı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da ekonomik ve sosyal kriz, şiddet, yoksulluk, göç dalgası, yolsuzluk ve siyasi cinayetlerin gölgesinde düzenlenen devlet başkanlığı seçimini eski milletvekili 35 yaşındaki Daniel Noboa'nın kazandığı kesinleşti. Oyların yüzde 91,46'sının sayıldığı Ekvador'da kesin olmayan sonuçlara göre, Ulusal Demokrasi Hareketi adayı Noboa oyların yüzde 52,28'ini, solcu Halk Devrimi adayı Luisa Gonzalez ise yüzde 47,72'sini aldı.

Ülkenin en zengin kişisi “Muz Kralı” lakaplı Alvaro Noboa’nın oğlu olan Noboa, zafer konuşmasında “yarından itibaren yeni bir Ekvador için çalışacaklarını” dile getirerek, "Yarın yeni bir umut başlıyor ve yarından itibaren cumhuriyetin yeni başkanı Daniel Noboa çalışmaya başlıyor" dedi.

Luisa Gonzalez ise sonuçları kabul ederek, "Demokrasi kazandı, en içten tebriklerimizi sunuyoruz" sözleriyle Noboa'yı tebrik etti. Gonzalez, Noboa’nın özellikle öğrenciler ve yaşlılar hakkındaki vaatlerini gerçekleştirmesinin beklediğini söyledi.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı (CNE) Diana Atamaint da sandıkların yüzde 90'dan fazlasının açıldığını belirterek, Noboa'nın seçimleri önde bitireceğinin kesinleştiğini söyledi. Seçimlere gösterilen ilgi dolayısıyla Ekvador vatandaşlarını tebrik eden Atamaint, "Bugün demokrasi kazandı. Bugün Ekvador kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlık seçiminin ağustos ayında düzenlenen ilk turunda Gonzalez oyların yüzde 33’ünü alırken, yüzde 24 oy alan Noboa ile birlikte ikinci tura katılmaya hak kazanmıştı. Noboa’nın aradan geçen kısa sürede oylarını büyük oranda artırması dikkat çekti.

BAŞKAN ADAYINA SUİKAST

Başkan adaylarından Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta başkent Kito'da aracına bindiği sırada bir saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürülmüştü. Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurularak ağır yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan, Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderleri de dahil çok sayıda kişiden ölüm tehdidi aldığını söylemişti. Villavicencio, yolsuzluk karşıtı söylemleriyle biliniyordu.