Şangay açıklarındaki gemi çatışma sonucu battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi

Okyanusya ülkesi Marshall Adaları Cumhuriyeti bayraklı Omega gemisi Çin'in Şangay kenti açıklarında meydana gelen çatışma sonucu battı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemide bulunan 16'sı Türk 21 denizci için Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Çinli yetkililer arasında görüşmelerin başladığını açıkladı.

Çin'in Şangay kentindeki Marshall bayraklı Omega isimli gemi çatışma sonucunda battı.

Haberi, Denizcilik Genel Müdürlüğü duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada Okyanusya ülkesi Marshall Adaları Cumhuriyeti bayraklı geminin üçüncü kaptanı ile iletişim kurulduğu, denizcilerin gemiden tahliyesi Dışişleri Bakanlığı yetekilileri ile Çinli yetkililer arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

Geminin batmasına sebep olan çatışmanın sebebine dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Müdürlükten yapılan açıklamada "Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir" denildi.