Sanık polis Korkmaz’ın tutuklanma talebine ret

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 10 Şubat 2013’te zırhlı aracın altında kalarak katledilen Şahin Öner’in davasında aracı kullanan Polis Selahattin Korkmaz hakkındaki tutuklanma talebi reddedildi. Öner’in ölümüne sebebiyet veren Korkmaz hakkında verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Kararın istinaftan dönmesinin ardından davanın duruşması Diyarbakır 1’inci Ağır Mahkemesi’nde görüldü.

Yargılama sürecinde Öner’in ölümünün ‘kasıtla’ yapıldığını belirten Avukat Yakup Güven, polisin olaya tanıklık etmeyen kişileri de tanık olarak dinlediğine dikkat çekti. Güven, “Kolluğun delil karatma çalışması mevcuttur. Arkadaşlarını koruma adına delilleri karartmışlardır" dedi. Olayda “öldürme kastı”nın olduğunu da vurgulayan Güven, sanığın tutuklanmasını istedi.

Mahkeme tutuklama talebini reddederek, duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.