Sanık yeniden cezaevine girebilir

Yargıtay, cinsel saldırıya uğramasının ardından yaşamına son veren Eda Kaplan davasında, sanık Ardıçoğlu’nun beraat kararının bozulmasını istedi, Avukat Demirkan, sanığın yeniden yargılanacağını belirterek “Eda’nın şikâyeti dikkate alınsaydı, deliller iyi toplansaydı belki şu an yaşıyor olacaktı” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Ankara’da cinsel saldırıya uğramasının ardından bir binanın 15. katından atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan’ın davasında 2 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan’ın cinsel saldırıya maruz kalmış olabileceğine dikkat çekerek, serbest bırakılan sanıklardan Mehmet Ardıçoğlu hakkında verilen beraat kararının bozulmasını istedi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden avukat Çisel Demirkan, dosya üzerinden yeniden inceleme yapılacağını belirterek "Yargıtay’ın bu görüşünün ardından yapılacak inceleme sonucu sanık yeniden cezaevine girebilir" dedi.

RIZASI YOK

Kaplan, 7 Ağustos 2021’de Ankara Çankaya’da bulunan 15’inci kattaki evin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti. Kaplan, ölmeden önce annesine, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajı göndermişti. Kaplan’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını belirterek şikâyette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu ise gözaltına alınmış, ardından tahliye edilmişlerdi. Dosyaya bakan avukatlar, beraat kararına itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise önceki gün davaya ilişkin bir görüş bildirdi. Tebliğname yolu ile bildirilen görüşte, Kaplan’ın ölümünde cinsel saldırı şüphesinin bulunduğu ve sanık Mehmet Ardıçoğlu hakkında verilen beraat kararının bozulmasını istendi. Yaşanan gelişmenin ardından BirGün’e konuşan Kaplan ailesinin avukatlarından Çisel Demirkan, "Biz beraat kararının ardından dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştık. Ardından Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onamıştı. Ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklardan Mehmet Ardıçoğlu hakkında verilen hükmün bozulması gerektiğini belirtti. Savcılık, Eda Nur’un rızasının olmadığını, bu konuda hüküm verilmesi gerektiğini söyleyerek kararın bozulması gerektiğini belirtti ve temyiz talebimizi kabul etti. Yargıtay tebliğname gibi karar verirse Sanık Mehmet’in yeniden yargılanmasının yolu açılacak" dedi.

Eda Nur Kaplan

TOPLANMAYAN DELİLLER

Eda Kaplan’ın ölümünden bir hafta önce bir otelde cinsel saldırıya maruz kaldığını belirterek, her iki sanık hakkında şikâyetçi olduğu ancak kolluk kuvvetlerinin yeterli delilleri toplayamadığını söyleyen Demirkan, özetle şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından Eda, gidip ihbarda bulunuyor. Kimlerin yaptığını söylüyor, olay yerine gidip birkaç doku toplayıp, birkaç çarşaftan örnek almak bu kadar zor olmamalı. Polis örnek toplamadı, sadece otel kayıtlarına baktı ve gitti. Bunlar oldukça yetersizdi. En başından beri söylüyoruz. Toplanmayan deliller her kadın dosyasında olduğu gibi Eda Nur davasında da en dikkat çekici nokta oldu. Şule Çet davasında da başımıza aynısı geldi. Soruşturma aşamasında yeterli delil toplanamadığı için defalarca tekrar uğraşıldı. Birçok kadın dosyasında bu oluyor. Mahkemeler bu suçlardan mağdur olanlara, istismar ve tecavüzden mağdur olan kadın ve çocuklara suça ilişkin delil ya da tanık olmadığını söylüyor. Delil ve tanığı kolluk savcılık, soruşturma makamı çıkaramayacaksa bunun toplanması nasıl yapılacak? Bu karar çok daha erken verilebilirdi. Aile de bu kadar acı çekmezdi. Eda da kimsenin ona inanmadığını düşündüğü için intihar etmezdi. Yargıtay’ın bu tebliğnamesi sonrası dosya üzerinde tekrar inceleme yapılacak. Yapılacak inceleme sonucu sanık yeniden cezaevine girebilir."