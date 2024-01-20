Sanıklar ‘olası kast’ ile yargılanmalıdır

6 Şubat depremleriyle yıkılan Ebrar Sitesi’nin ve Said Bey Apartmanı’nın duruşması ertelendi. Afetzedelerin avukatları “Sanıklar olası kastla yargılanmalı” diye konuştu.

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerle yıkılan ve yaklaşık 1400 kişiye mezar olan Ebrar Siteleri'nin B blokuna ilişkin davanın ilk duruşması dün görüldü. 109 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı binanın yıkılmasıyla ilgili 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Salih Tepebaşılı, depremde ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu Atilla Öz ile başka dosyalardan tutuklu olan Tevfik Tepebaşı ve damadı Ahmet Doğan kaldıkları cezaevlerinden, tutuksuz Meliha Teker bulunduğu şehrin adliyesinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

MÜTTEAHHİT TUTUKLANDI

Ebrar Siteleri'nin ilk temellerini atan Tevfik Tepebaşı yaptığı savunmada "Ebrar Siteleri’ni kuran benim. Ebrar, içi ve dışı temiz inşalar demektir. Sitenin bir bölümünü müteahhitler, bir bölümü de kooperatiflerce yapılmıştır. Ebrar Sitesinin oluşumu için herkesi teşvik ettim. İddianameyi okudum ve ‘Her ne kadar B blok inşaatı Lalezar Konut Yapı Kooperatifi tarafından yapılmış ise de’ denilmiş ama beni sorumlu göstermişler." Yönetimin inşaatla ilgili görevinin inşaat ekibini oluşturmak ve kendilerinden istenilen malzemeyi temin etmek olduğunu söyleyen Tepebaşı, suçalamaları da redderek"B blok inşaatı yasalara uygun olarak yapılmıştır. O zaman yapı denetim firmaları yoktu, projeleri mimarlar ve inşaat mühendisleri odaları incelemiş, belediyece de kontrol edilip, tasdik edilerek inşaat ruhsatı verilmiştir. Bu safhada benim hiçbir müdahalem olmamıştır. Bundan dolayı da herhangi bir suçum yoktur. İnşaat tamamen denetimle yapılmıştır” dedi.

Duruşma sonunda mahkeme, 4 ayrı deprem dosyasından tutuklu olan Tevfik Tepebaşı'nın davası görülen dosyadan da tutuklanmasına, tutuksuz sanıklar Salih Tepebaşılı ve Meliha Teker hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, dosyanın kusur durumu konusunda yeniden rapor aldırılması için yeni bir bilirkişiye heyetine tevdiine karar verilip, duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından değerlendirme yapan ölenlerin yakınlarının avukatlarından Arda Arı, "Biz sanıkların her türlü cezalarının sabit olduğunu, hatta bilinçli taksir değil de bunların olası kastla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

∗∗∗

İFADELER VE BEYANLAR UYUŞMADI

Maraş'taki depremle yıkılan 44 can kaybının yaşandığı Said Bey Apartmanı'nın da durulması dün Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada müştekiler ve tanıklar dinlendi. İfadeler ve mahkeme beyanlarında uyuşmazlık gözlendi. Duruşma ileri tarihe ertelendi.