Sanıklar yeterince sorgulanmadı

Dilan ESEN

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait müessesede 43 madencinin ölümüyle sonuçlanan faciaya ilişkin dava 16 Ekim’e ertelenirken gelecek celse tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Dava kapsamında 7’si tutuklu 23 sanığın yargılandığı Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, taraflara tanıklarını bildirmeleri için 10 Ağustos’a kadar süre verdi.

Davanın avukatlarından Sercan Aran, bugüne kadar gelinen yargılama aşamasını BirGün’e anlattı.

Yargılananların Amasra’daki çalışanlar olduğunu söyleyen Aran, sorumlunun çok daha fazla olduğuna değindi.

Aran, şöyle konuştu: “Bir bütün halinde yıllara yayılmış TT’ye kadar dayanan bir sorumluluk hali var. Yargılamanın içinde hem TTK Müdürü Kazım Eroğlu’nun olması gerektiğini, hem de birçok eksikliğin giderilmediği ve denetimlerin sorunlu olduğu için denetçilerin de olmasını istiyoruz. Cihat Özdemir ve Selçuk Ekmekçi Zonguldak’taki müessesede görevlendirilmiş, bunlarla ilgili disiplin soruşturması yürütülüp yürütülmediğini bilmiyoruz. Bununla ilgili de TTK’ye bir başvuru yapacağız. Zamanaşımı dolmadan ceza verilip memurluktan çıkarılmaları gerekiyor.”

Hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılardan vekalet vermek isteyenlerin olduğunu belirten Aran, “En balından beri tazminat davası değil, ceza davası için vekalet istediğimizi söyledik. Davaya aile katılımı biraz zayıf, hayatını kaybedenlerin ailesinin toplamı 400’ün üzerinde. Duruşmayı takip edenler 30’a yakın madencinin yakınları” dedi. Mahkemenin bazı taleplerini kabul ettiğini aktaran Aran, “Duruşmanın adliye koridorunda yapılıyor olması devletin, yargının bu davaya bakışını yansıtıyor. Bizce adil yargılanma hakkını ihlâl ediyor. Mahkeme biraz hızlı gidiyor çünkü biz detaylı ve ayrıntılı sorgulamak isterdik sanıkları. Biz sanıkların anlatımlarını derleyip, çelişkileri görüp tekrar sorma imkânını elde edemedik. Yargılamanın gereğinden fazla hızlı gitmesi hali niteliğini etkiliyor” diye konuştu.