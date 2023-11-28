Şanlıurfa Adliye'sinde 'sahte savcı' tutuklandı

Şanlıurfa Adliyesi'nde sahte kimlikle kendini savcı olarak tanıtan A.P. isimli şahıs yakalandı. Şahsın cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırma amacıyla cezaevi savcısıyla görüşmesinde kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıttığı belirtildi.

Güncel 28.11.2023 17:07 Giriş: 28.11.2023 17:07

Güncelleme: 28.11.2023 17:12 Kaynak: AA

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Sahte kimlikle kendisini savcı olarak tanıtıp cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan zanlı, Şanlıurfa Adliyesi'nde yakalandı. A.P. isimli şüpheli, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak geldiği Şanlıurfa Adliyesi'nde cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu. Cezaevi savcısıyla görüşmesinde kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.P, ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K'nın işlemlerini hızlandırıp hızlandıramayacağını sordu. Cezaevi savcısı, hareketlerinden şüphelendiği A.P'den kimliğini göstermesini isteyerek, görevine dair detaylar öğrenmek istedi. Sahte kimliği gösteren şüphelinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine cezaevi savcısı, başsavcılığa bildirdi. Yapılan araştırmada, A.P'nin sahte kimlik kartı kullandığı tespit edildi. Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.