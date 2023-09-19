Şanlıurfa'da 3 doktoru darp eden 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde görevli 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde görevli 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Acil Servis Polikliniği'ne gelen bazı hasta yakınları, buradaki 3 doktorla tartışmaya başladı.

3 doktor, hasta yakınlarınca darbedildi. Saldırı, hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum." ifadesini kullandı.