Şanlıurfa'da 'çocuğa cinsel istismar': 1 kişi tutuklandı
Şanlıurfa Valiliği, Bozova'da, 14 Ağustos'ta, M.Y. isimli çocuğa 'cinsel istismarda bulunma' suçu işlediği belirtilen yabancı uyruklu F.K. isimli şüphelinin 15 Ağustos'ta tutuklandığını ifade etti.
Şanlıurfa Valiliği, Bozova ilçesinde, çocuğa cinsel istismar suçundan yabancı uyruklu bir şüphelinin tutuklandığını belirtti.
Valilik, 14 Ağustos'ta yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 14 Ağustos Pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Bozova İlçe Devlet Hastanesinden adli vaka ihbarı alındığı, ekiplerin derhal hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Hastanede mağdur M.Y. adlı çocuğun, yabancı uyruklu şüpheli F.K'nin cinsel istismarına uğradığını beyan etmesi üzerine ivedilikle tahkikat başlatıldığı ve şüphelinin yakalandığı kaydedildi.
Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edilen mağdur çocuğun ailesine teslimiyle birlikte, ilgili kurumlarca başlatılan destek ve takip hizmetlerinin sürdürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada F.K'nin 15 Ağustos'ta sevk edildiği adli makamca tutuklandığı belirtildi.