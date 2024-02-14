Şanlıurfa'da eğitime 'sağanak' engeli
Şanlıurfa'da beklenen aşırı yağış nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Şanlıurfa Valiliği, "Aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitime 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
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