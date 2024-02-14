Şanlıurfa'da eğitime 'sağanak' engeli

Şanlıurfa'da beklenen aşırı yağış nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Şanlıurfa Valiliği, "Aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Güncel 14.02.2024 07:49 Giriş: 14.02.2024 07:49

Güncelleme: 14.02.2024 07:53 Kaynak: AA

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Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitime 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı. Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı