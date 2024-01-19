Şanlıurfa'da Hicret Can isimli teknisyen evinde ölü bulundu: 1 gözaltı

Şanlıurfa'da Ağız ve Diş Hastanesin'de teknisyen olarak görev yapan Hicret Can, yaşadığı evde tabancayla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Evde bulunan M.S. isimli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Güncel 19.01.2024 11:19 Giriş: 19.01.2024 11:19

Güncelleme: 19.01.2024 11:26 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Şanlırufa'da, ağız diş teknisyeni Hicret Can (25) evde göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Sabah saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesin'de teknisyen olarak görev yapan Hicret Can'ın oturduğu evden silah sesi duyulması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, evde Hicret Can'ı silahla göğsünden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hicret Can’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Hicret Can’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldi. Evde bulunan M.S. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.