Şanlıurfa'da inşaatta üzerine su borusu düşen şahıs öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan bir inşaatta tıra yüklü bulunan su borularının vinç ile indirilmesi sırasında halatın kayması sonucu üzerine boruların düştüğü 18 yaşındaki Mehmet Ali Korkmaz öldü.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da bir inşaatta üzerine su borusu düşen 18 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi.
Haliliye'de Sırrın Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına, tıra yüklü bulunan su borularının vinç ile indirilmesi sırasında halatın kayması sonucu borular Mehmet Ali Korkmaz'ın üzerine düştü.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği tespit edilen şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzeri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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