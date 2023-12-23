Şanlıurfa'da otobüs ve 2 TIR çarpıştı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da aynı yönde seyir halinde olan Star Batman firmasına ait yolcu otobüsü ile 2 TIR, yağmur ve yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Yoğun sisin ve yağmurun etkili olduğu Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda Star Batman firmaısna ait yolcu otobüsüyle aynı yöne seyir halindeki iki TIR çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksadı.
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