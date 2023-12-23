Şanlıurfa'da otobüs ve 2 TIR çarpıştı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da aynı yönde seyir halinde olan Star Batman firmasına ait yolcu otobüsü ile 2 TIR, yağmur ve yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Güncel 23.12.2023 10:18 Giriş: 23.12.2023 10:18

Güncelleme: 23.12.2023 11:02 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yoğun sisin ve yağmurun etkili olduğu Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda Star Batman firmaısna ait yolcu otobüsüyle aynı yöne seyir halindeki iki TIR çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fotoğraf: AA Kazada yaralanan 16 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksadı. Fotoğraf: AA