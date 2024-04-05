Şanlıurfa'da otogarda silahlı çatışma: 1 ölü, 2'si polis 10 yaralı

Şanlıurfa'da şehirler arası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kavganın nedeni henüz belirlenmezken yaralananlar arasında yer alan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde iftar saatinde meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti ve 2'si polis 10 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde iki grup arasında başlayan bir tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından 46 yaşındaki Halil Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İki polis ve 10 yaralı ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlatırken, tarafların yakınları da hastanede tartışmaya devam etti.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.