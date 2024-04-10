Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.