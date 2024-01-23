Şanlıurfa'dan aday gösterilmeyen AKP'li Gülpınar istifa etti, YRP'den aday oldu

31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa’da aday gösterilmeyince istifa eden AKP eski MYK üyesi Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu.

AKP'nin eski MKYK üyesi Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Şanlurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

YRP Şanlıurfa İl Başkanlığı, Gülpınar'ın adaylığını duyurdu.

İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Kasım Gülpınar Başkanımıza Hoşgeldiniz diyor, hayırlı ve başarılı hizmetler diliyoruz” denildi.

FATİH ERBAKAN'DAN GÜLPINAR MESAJI

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda , “Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ak Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ak Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz. pic.twitter.com/y4WBC6hVeZ — Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) January 23, 2024

AKP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut belediye başkanı Zeynel Abidin Beyzagül'ü aday göstermişti.