Şanlıurfa’da 14 DEM Partili gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında ilçe yöneticisi ve gençlik meclisi üyelerinin de olduğu 14 DEM Partili gözaltına alındı.

Güncel 07.05.2024 11:32 Giriş: 07.05.2024 11:32

Güncelleme: 07.05.2024 11:34 Kaynak: ANKA

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