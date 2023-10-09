Şanlıurfa’da bir tarikat, çocukları şişleyip zikir çekti: Çocuklar koruma altına alındı

Şanlıurfa’da Rufai tarikatına mensup olduğu öne sürülen bir dergahta, küçük yaştaki çocukların karınlarına şiş sokulma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından Şanlıurfa Barosu suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ve çocukların koruma altına alındığını duyurdu.

Şanlıurfa Haliliye İlçesi'ne bağlı Sırrın Mahallesi'nde Rufai tarikatına ait olduğu öne sürülen bir tekkede çekilen görüntülerde küçük çocukların karnına şiş sokuldu.

Kayda alındığı tarihe ilişkin herhangi bir bilgi bulunmayan görüntülerde, tarikat üyeleri yaşları 6-8 arasında değişen çocukların karnına şiş sokarak, zikir çekti.

Tef ve ilahi eşliğindeki şiş sokma görüntüleri sosyal medyada yayıldı.Görüntüler sosyal medyada da çok sayıda insanın tepkisine yol açtı.

BARO SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Şanlıurfa Barosu ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Baro'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde; bir tarikata ait tekkede ‘zikir’ adı altında basına yansıyan görüntüleri Şanlıurfa Barosu olarak hassasiyetle takip etmekteyiz. Çocukların toplumun en önemli yapı taşı ve geleceği olduğu gerçeği düşünüldüğünde onların her türlü olumsuzluklardan uzak, sağlıklı ve iyi bir yaşam sürdürebilmeleri adına söz konusu tarikata ait görüntüler hakkında baromuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur."

BASINA VE KAMUOYUNA



İlimizde ; bir tarikata ait tekkede ‘zikir’ adı altında basına yansıyan görüntüleri Şanlıurfa Barosu olarak hassasiyetle takip etmekteyiz.



Çocukların toplumun en önemli yapı taşı ve geleceği olduğu gerçeği düşünüldüğünde onların her türlü olumsuzluklardan+++ — Şanlıurfa Barosu Başkanlığı (@UrfaBarosu) October 9, 2023

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, çocukların koruma altına alındığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

❗️Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Şanlıurfa’da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/3EfMwynpUP — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) October 9, 2023

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar” başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.Olayın öğrenilmesinin hemen ardından Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek olayın gerçekleştiği iddia edilen adrese intikal etmişlerdir. Bakanlığımız tarafından olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Koruma altına alınan çocuklara yönelik uygun hizmet modelleri uzman personellerimiz tarafından yürütülmektedir. Çocukların üstün yararı ilkesince söz konusu görüntülerle ilgili Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğine erişim engelleme talebinde bulunulmuştur. Bakanlık olarak, davaya müdahil olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."