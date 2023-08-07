Şanlıurfa’da sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'da Karşıyaka Mahallesi’nde geçmekte olan sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel 07.08.2023 17:25 Giriş: 07.08.2023 17:25

Güncelleme: 07.08.2023 17:32 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA