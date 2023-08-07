Şanlıurfa’da sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu
Şanlıurfa'da Karşıyaka Mahallesi’nde geçmekte olan sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu.
Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi’nde geçmekte olan sulama kanalında meydana geldi.
İddiaya göre, bölgede yürüyenler, bir kadının su üzerinde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin halatla yaptıkları çalışma sonucunda sudan çıkarılan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.