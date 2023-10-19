Şanlıurfa’da yıkım çalışmalarında sağlam bina kullanılamaz hale geldi
Depremin etkilediği illerden Şanlıurfa'da, hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Şair Şevket Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontrollü yıkım esnasında çöken enkaz, sağlam olan binaya zarar verdi.
Uğur PORTAKAL
Kahramamaraş merkezli depremin etkilediği illerden biri olan Şanlıurfa’da yıkım çalışmaları sağlam binayı kullanılamaz hale getirdi.
Şair Şevket Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontrollü yıkım esnasında çöken enkaz, sağlam olan binaya zarar verdi.
Belediyenin yıkım konusunda sınıfta kaldığı Şanlıurfa'da yurttaşlar, hasar almış yapıların yanındaki sağlam evlerin de kullanılamaz hale gelerek mağdur olmalarından korkuyor.
Yurttaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e tepki gösteriyor.
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