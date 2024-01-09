Şanlıurfa’da yüksekten düşen inşaat işçisi öldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir inşaatta çalışan 44 yaşındaki Süleyman Cura isimli işçi, henüz bilinmeyen nedenle yüksekten düştü. Hastaneye kaldırılan Süleyman Cura, hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı 09.01.2024 10:45 Giriş: 09.01.2024 10:45

Güncelleme: 09.01.2024 10:51 Kaynak: İHA

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Şanlıurfa’da yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. Karaköprü ilçesine bağlı Aşık Mahallesindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaata çalışan Süleyman Cura (44) henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep’e sevk edildi. Ağır yaralı Cura, burada da müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.