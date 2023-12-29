Şanlıurfa’ya direkt uçak talebi

İzmir'de yaşayan Şanlıurfalılar, İzmir- Şanlıurfa arasında gerçekleşen direkt uçak seferlerinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

BİRGÜN EGE

İzmir Şanlıurfa Federasyonu, İzmir ve Şanlıurfa arasında haftanın 3 günü gerçekleştirilen direkt uçak seferlerinin kaldırılmasına tepki göstererek, uçak seferlerinin yeniden yapılmasını istediklerini açıkladı.

Basmane Meydanında bir araya gelen kentteki Şanlıurfalılar adına açıklama yapan Nurettin Çelik bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak adeta 'üvey evlat' muamelesi gördüklerini dile getirdi.

Çelik, “Turizm alanında her gün yeni arkeolojik alanların çıktığı, gezenlerin hayran kaldığı Şanlıurfa, yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için çaba harcarken hava ulaşımındaki yetersizlik buna engel oluyor. Şanlıurfa’ya direkt uçuş bulunmamasına rağmen çevre iller Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır'a uçuş var. İzmir’de 300 binin üzerinde Urfalı bulunuyor. Bu nedenle direkt uçuşların yeniden yapılmasını istiyoruz” dedi.

Çelik günde en az 1 gidiş 1 dönüş olmak üzere haftada toplam 14 uçuş Şanlıurfa’nın, İzmir’in ve yurttaşların hakkı olduğunu söyledi.