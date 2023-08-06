Şans oyununa ilgi enflasyonla arttı

Hayat pahalılığı karşısında kredi kartı, tüketici kredisiyle borçlarını artıran yurttaş diğer yandan da şans oyunlarına ilgi göstermeye başladı. Vergide bütçe tahminin yüzde 69’u ocak-haziran döneminde toplandı.

Havva Gümüşkaya

Enflasyon ve hayat pahalılığı arttıkça şans oyunlarına ilgi de artıyor. Yurttaş bir yandan kredi kartı, tüketici kredisi gibi araçlarla borçlarını artırırken diğer yandan da şans oyunlarına daha fazla ilgi göstermeye başladı. Yılın ilk 6 ayında şans oyunları vergisinde bütçe tahminin yüzde 69’u toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Şans Oyunları Vergisi (ŞOV) adı altında ocak-haziran döneminde 9 milyar 93 milyon lira toplandı. Bu rakam 13 milyar 100 milyon lira olan yılsonu bütçe tahmininin yüzde 69’unun yılın ilk yarısında toplandığını ortaya koydu.



Seçim sonrası yapılan düzenlemelerle getirilen vergi artışlarının içerisinde şans oyunlarından alınan vergiler de yer aldı. Şans oyunları vergisi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5'ten yüzde 10'a, at yarışlarında yüzde 7'den yüzde 14'e ve diğer şans oyunlarında yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. Böylece temmuz ayı itibarıyla toplanan ŞOV’da ciddi artışlar yaşanacak.



VERGİDE OLAĞANÜSTÜ YÜKSELME



Şans oyunlarından toplanan vergi son üç yıldır olağanüstü şekilde yükselmeye başladı. Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) yürüttüğü şans oyunlarının, 2020 itibarıyla Demirören-Sisal ortaklığındaki Sisal Şans Şirketi'ne devredilmesiyle yeni bir döneme girildi. Milli Piyango’nun özelleştirilmesiyle birlikte başlayan rağbet, oyun çeşitliliği ve erişilebilirliği bakımından kolaylaşması nedeniyle daha da arttı. Geçmişte haftada bir yapılan çekilişlerin yerini internet üzerinden oyun oynanabilen bir milli piyango sitesi aldı.



MPİ’nin özelleştirildiği 2020’de ŞOV için bütçe tahmini 1 milyar 876 milyon 194 bin liraydı. Hazine tarafından 2020 yılının ilk yedi ayında 1 milyar 571 milyon ŞOV geliri elde edildi. Ancak özelleştirilmenin yapıldığı ağustos ayından itibaren ŞOV gelirlerinde ciddi bir artış meydana gelmiş, Ağustos 2020’den yılsonuna kadar geçen 4 ayda 1 milyar 892 milyon lira ŞOV toplanmıştı. Böylece 2020 yılsonunda toplamda 3 milyar 463 milyon lirayı bulmuştu. Pandeminin de etkisiyle verginin toplanmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı.