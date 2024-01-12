Sansür çağ atladı: 98'deki haberlere erişim engeli

Haber Merkezi

Hürriyet, Sabah ve NTV gibi sitelerin 1998 yılına ait arşivinden bazı haberlere erişim engeli kararı verildi.

Haberlere getirilen erişim engellerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez 25 yıl öncesine ait haberlere erişim engeli geldi.

Hürriyet, Sabah ve NTV'nin arşivlerinde yer alanlar da dahil olmak üzere 1998 tarihli bazı haberler, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Aralık 2023 tarihli kararıyla erişime engellendi. Kararı çevrimiçi sansürü izleyen ve buna karşı mücadele eden Free Web Turkey duyurdu.

TWEET’E DE ENGELLEME

Öte yandan BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin'in Hatay’da eski AKP Milletvekili Mehmet Eraslan’ın ortağı olduğu şirketin fabrikasının atıklarının doğaya salındığı ve bu sebeple bölgedeki zeytin ağaçlarının kuruduğuyla ilgili Twitter hesabından paylaştığı gönderiye de erişim engeli getirildi.