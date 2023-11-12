‘Sansür Yasası’ kararına yanıt: Susmuyoruz

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), “Sansür Yasası”nın iptali yönündeki talebi reddetmesine yönelik tepkiler sürüyor. Düzenlemenin iptali talebini reddeden AYM, kararıyla gazetecilere dönük baskı ve yönelimin önünü de açmış oldu.

Kararı değerlendiren Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Barış Altıntaş, “hukuk devletinin ortadan kalktığını, yargının tümünün ‘tek adam’ın tekeline girdiğini” söyledi. Altıntaş, “Meslektaşlarımızın haber yapmaktan vazgeçmeyeceğini ve haberlerini yapmaya devam edeceğine eminim” ifadelerini kullandı.

DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren ise, “Toplumu algı ve yalanlarla yönetiyorlar. Dolayısıyla bu yalanların ortaya çıkmasını istemiyorlar. Bunların haber yapılması istemiyorlar” dedi.