Santa Maria Kilisesi'nde saldırı sonrası ilk Pazar ayini
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Ayinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.
İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü saat 11.40 sıralarında iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırı düzenlenmişti.
Silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından ilk Pazar ayini bugün yapıldı. Ayin sabah 1100 sıralarında başladı. Ayin öncesi kilisenin çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Kilisede hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın fotoğraflarının yer aldığı ayrı bir alana ayine katılanlar mum dikti.
Ayinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.
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NE OLMUŞTU?
İstanbul Sarıyer’de Büyükdere Mahallesi'nde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne 28 Ocak günü pazar ayini sırasında, kar maskeli iki kişi saldırı düzenlemişti. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da katıldığı ayin sırasında kilisede gerçekleştirilen saldırıda başından vurulan Tuncer Cihan yaşamını yitirmişti.
Tuncer Cihan’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı IŞİD üstlenmişti.
Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenmişti.
Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenilmişti.
Saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.