Santa Maria Kilisesi saldırısı: Gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sarıyer'de 28 Ocak Pazar günü Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açtı.

Saldırıda silahla vurulan Tuncer Murat Cihan isimli yurttaş hayatını kaybetti.

Olayın ardından gerçekleştirilen operasyonlarda saldırıyı yapan Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T’nin de aralarında bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer’de Büyükdere Mahallesi'nde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne 28 Ocak günü pazar ayini sırasında, kar maskeli iki kişi saldırı düzenlemişti. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da katıldığı ayin sırasında kilisede gerçekleştirilen saldırıda başından vurulan Tuncer Cihan yaşamını yitirmişti.

Tuncer Cihan’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili 60 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Olayın IŞİD ile bağlantılı olabileceği kaydedilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu kaçtığı öğrenilmişti.

Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenmişti.

Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenilmişti.

Saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.