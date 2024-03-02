Santos savunma problemini çözdü

Beşiktaş’ın iki aydır başında bulunan Fernando Santos, siyah-beyazlıların gol yeme sorununa çözüm getirdi. Son dört maçta gol yemeyen siyah-beyazlılar tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 11 maçta 6 gol yedi.

Spor Servisi

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos yönetiminde savunma performansıyla dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam göreve geldikten sonra ilk dokunuşunu takımının savunma bölgesine yaparken, siyah-beyazlı ekibin gol yeme istatistiği kendisinden önceki döneme göre yaklaşık 3'te 1 oranında düştü. Yaptığı basın toplantılarında zaman zaman savunma güvenliğinin önemi üzerinde duran ve "Büyük takımlar çok az gol yiyip çok fazla gol atar" diyen Santos'un ekibi, 1-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından ligde kalesini gole kapattı.

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermeyen siyah-beyazlı ekip, bu süreçte Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u 2-0'lık skorlarla yenerken, Kayserispor'la golsüz berabere kaldı. Beşiktaş'la 8'i lig 3'ü kupa olmak üzere toplam 11 mücadeleye çıkan Fernando Santos, kalesinde toplam 6 gol gördü. Bu süreçte 8 takıma karşı kalesini kapatan Beşiktaş'ın filelerini ise sadece 3 takım sarsabildi.

31 MAÇTA 45 GOL

Siyah-beyazlı ekip, Pendikspor'la deplasmanda oynanan mücadeleyi 4-0 kaybederken, Sivasspor'a da 1-0 yenildi. Beşiktaş, tek gol yediği bir diğer karşılaşmada ise kupada Antalyaspor'u 2-1 yendi. Karagümrük, Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor (2), İstanbulspor ve Eyüpspor ise siyah-beyazlılarla oynadıkları karşılaşmalarda taraftarlarına gol sevinci yaşatamadı. Sezona kötü başlayarak şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve kısa süre içinde peş peşe teknik direktör değişiklikleri yaşayan Beşiktaş, söz konusu dönemde fazla gol yemesiyle dikkat çekti. Santos öncesi neredeyse her maçta gol yiyen siyah-beyazlılar, 19 lig, 12 de Avrupa olmak üzere 31 müsabakaya çıkarken, bu dönemde kalesinde 45 gol gördü.

Ligde 12 maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, bu sürede rakiplerinin 26 kez gol sevincine tanıklık etti. Konferans Ligi ön elemelerindeki 6 müsabakanın 4'ünde gol yiyen Beşiktaş, grup aşamalarındaki 6 maçın 5'inde de kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş bu sezonki Avrupa macerasında toplam 19 gol yedi. Portekizli teknik adam, kendisinden önce bu sezon görev yapan teknik direktörler Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'yi gol yeme oranında geride bıraktı. Santos öncesinde oynanan 31 resmi maçta 45 gol yiyen siyah-beyazlıların maç başına gol yeme oranı 1,45 olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlı takımla sezona başlayarak lig ve Avrupa'da toplam 15 maça çıkan Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş 18 gol yerken, siyah-beyazlılar 6 maçta görev yapan Burak Yılmaz'la 10, 7 maçta teknik direktör olarak görev alan Rıza Çalımbay'la 13, Serdar Topraktepe'yle ise 3 maçta kalesinde 4 gol gördü.