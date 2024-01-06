Sapanca'da bungalov yangını

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün gece saatlerinde bir bungalovda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen bungalov kontrol altına alınırken maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Nailiye Mahallesi’nde bulunan S.K.’a ait bir bungalov evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bungalovda konaklayan çiftin yangını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.