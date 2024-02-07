Sapanca'da bungalovda yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da bungalovda çıkan yangında, Erhan Çömlekçioğlu isimli kişi, hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Erhan Çömlekçioğlu'nun işletmeciliğini yaptığı Mahmudiye Mahallesi Hasanpaşa Caddesi'ndeki bungalovda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin bungalovda yaptığı kontrolde Çömlekçioğlu'nun cansız bedeni bulundu.
Çömlekçioğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.
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