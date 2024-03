Şapkanın içinde tavşan kalmadı

Yerel seçimlere günler kala muhalefet adaylarının yarışta öne çıkması gözleri Erdoğan’a çeviriyor. Ekonomik kriz, eski ortaklar ve güçlü adaylar Erdoğan’ın elini bağlarken 11 gün içinde Erdoğan’ın bu tabloyu değiştirmesi zor .

Öncü DURMUŞ

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Mayıs seçimleri sonrasında toplumda oluşan umutsuzluk, yerel seçimlerde kendini ‘heyecanı düşük’ bir seçim sürecine bıraktı. Yine de gündemde en çok konuşulan durumlardan birisi İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerin durumu.

Neredeyse her gün farklı farklı anket firmalarının yayımladığı sonuçlara göre İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, gibi büyükşehirlerde yarışı muhalefet önde götürürken Bursa, Balıkesir, Hatay gibi büyükşehirlerde ise yarış kafa kafaya gidiyor.

2019 yerel seçimlerinde birçok büyükşehri kazanmayı başaran muhalefet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş gibi güçlü adaylarla sandığa gitmeye hazırlanırken iktidar kanadında ise gözler AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’da.

Kamuoyunda oluşan AKP’li adayların ‘etkisiz’ görüntüsü ise seçimlerin son kulvarında Erdoğan ne yapacak sorusunu sorduruyor.

Sahada kendini iyice gösteren Erdoğan, gittiği her yerde partisinin adaylarının önünde bir seçim süreci yönetiyor. Seçmene her ne kadar inandırıcı gelmese de ‘Bu benim son seçimim’ sözleri de bunun en somut örneği. Gittiği her yerde ‘Merkez-yerel’ vurgusu ile ‘iktidarda biz varız, daha güçlüyüz’ mesajları vermeye çalışan Erdoğan, tehdit dilini de sürdürürken diğer yandan bulduğu her fırsatta muhalefete yükleniyor. DEM Parti ile yan yana gelmekle suçladığı muhalefeti de köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

Ancak Erdoğan’ın işi bu sefer hiç de kolay değil. Toplumun gözünde muhalefetin başarılı adaylarının yanı sıra eski ortaklarından Yeniden Refah Partisi de bu sefer Erdoğan’ın tam karşısında bir yol izlemeye devam ediyor. Tüm bunların üstüne ise rejimin yarattığı ekonomik kriz çok daha fazla hissedilirken Erdoğan’ın hamleleri kriz karşısında da etkisiz. Bu sebeple Erdoğan dümeni tek merkezden ve kendisinin üzerinden yürütmeye de mahkûm. Yine de bu seçimler neticede genel seçimlere benzemiyor.

‘VALLAHİ GEL BEKLİYORUZ’

Gözlerin artık tamamıyla İstanbul’a çevrilmesi ise rejimin yeni dönem inşası ve 1 Nisan sonrası için ise normal. Erdoğan’ın seçim ziyaretlerinde bile dilinden düşürmediği İstanbul için gittiği illerde “İstanbul’da yaşayan akrabalarınıza, arkadaşlarınızı da ikna edecek misiniz” diye seslenmesi de özellikle İmamoğlu’nu hedef alması da boşa değil.

İmamoğlu’nun yarışta hala önde olması ve Erdoğan’ın söylemlerinin ancak belli bir yere kadar hitap edebilmesi, seçimlere 11 gün kala iktidar açısından tehlike çanlarını çaldırıyor. Öte yandan rüzgârı arkasına alan İmamoğlu da ‘Acemi aday’ tanımlaması yaptığı AKP’li aday Murat Kurum karşısında rakip tanımayan görüntüsünü sürdürüyor. Hem 5 yıllık süreçte yaptığı icraatlarla hem de ülkenin sorunları karşısında çözüm üretemeyen iktidar karşısında daha özgüvenli davranabiliyor. Bu özgüvenli tavrın son gelişmesi ise İmamoğlu’nun Erdoğan’a seslenişi oldu: “17 Bakan İstanbul’da siyaset yapıyor. Ama bir kişi daha var. O da geliyor. Yakındır, gelecek. Bekliyoruz vallahi gel, bekliyoruz”

ERDOĞAN NE YAPACAK?

Tüm bu gelişmeler bir kefeye koyulduğunda Erdoğan’ın işi zor gözüküyor. Ancak geçmişte yaşananlardan da yola çıkarak, hafife alınamayacak bir rejimden bahsediyoruz. Üstelik Erdoğan seçimlerin son haftalarında yaptığı manevralarla da ünlü bir ‘lider’. Sandık öncesinde de son haftasını İstanbul’a ayıracak.

Erdoğan, ‘terör’, kara propaganda, tehdit dilini tırmandırır mı? YRP’yi ikna edebilir mi? Yoksa sınır ötesi operasyon iddialarını hemen hayata geçirir mi? bunu 10 gün içerisinde göreceğiz. Ancak kesin olan bir şey var ki emeklilere dahi kaynak ayıramayan, 10 bin lira sefalet ücretine mahkûm bırakan, hayat pahalılığını bir türlü engelleyemeyen saray rejiminin halka vaat edebileceği hiçbir şey kalmadı.