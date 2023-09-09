'Sarallar' suç örgütü davasında tutuklu sanık kalmadı

İstanbul’da, ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik 169 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 8 sanığın tahliyesine karar verdi. Böylece celse arası tahliye edilen ve örgütün lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral’ın da yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.

İstanbul’da Alaattin Saral olarak tanınan İlyas Saral’ın lideri olduğu ve kamuoyunda ’Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 169 sanığın yargılanmasına İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 gün boyunca Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi duruşma salonlarında devam edildi.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bekir Karçiğa, Fetullah Çağın, Hikmet Aktemur, Mehmet Gönenci, Mehmet Ulu, Nusret Irmak, Osman Akgül ve Tarık Oğur’un savunmalarının alınmış olması ve tutuklu kaldıkları süre de dikkate alınarak tahliye edilmelerine karar verdi.

Öte yandan celse arasında tahliye olan İlyas Saral’ın, ayrıca Erdal Acar’ın da arasında bulunduğu adli kontrol tedbirleri devam eden sanıkların, gelinen aşamaya kadar adli kontrole uymuş olmaları da dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin ayrı ayrı kaldırılmasına karar verildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar İsmail Arer, Cem Esmer, Mustafa Fazlıoğlu, Abdullah Kazıkçı ve Sancar Saral’ın yakalama kararlarının devamına da hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.