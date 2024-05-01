Şarap üreticisine ‘teminat’ darbesi

Tütün ve şarap üreticilerine 50 milyon liraya varan teminat zorunluluğu getirildi. Üreticiler "Butik şarapçılığın sonu olur" diyerek karara tepki gösterdi. Çiftçi-Sen ise kararın tekelleşmenin önünü açacağına dikkat çekti.

Tuğçe GÖBEKÇİN

Tarım ve Orman Bakanlığı tütün, tütün mamülleri, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalatı faaliyetlerini yürütenlerden alacağı teminat tutarlarını belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle üreticilerden fermente alkollü içki ana kategorisi için 500 bin TL ile 50 milyon TL, distile alkollü içki ana kategorisi içinse 4 milyon TL ile 50 milyon TL arasında teminat alınacak. Sektör temsilcileri kararın butik işletmelerin üretimden çekilmesine neden olurken, büyük şirketlerin tekelleşeceğini dile getiriyor. Ağır vergi yükü altında olan alkollü içecek üreticileri, istenen teminatın butik işletmelere büyük mali yükümlülük getireceğine ve işletmelerin bu yükü kaldıramayacağına dikkat çekiyor.

İTİRAZ EDECEĞİZ

Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent Erdem yeni yönetmeliğin şarap üretiminde tekelleşmeye sebep olacağının altını çizerek “Bu “tebliğin” bir amacı da yürürlüğe gireceği andan itibaren küçük şarap üreticilerini ve butik şarap yapanları büyük maddi yükümlülükler altına sokarak üretimi bırakmaya zorlamaktır” dedi. Yeni yönetmeliğin üzüm üreticisi ve butik şarap üretimi yapanlar açısından kabul edilemez olduğunu belirten Erdem, “Şarap üretimi tekelleştiği ölçüde şaraplık üzüm üreten üretici ailelerin ve kendilerinin emeklerini, üretim araçlarını büyük şarap şirketlerinin hizmetine sunmak (tıpkı tütünde olduğu gibi) bu şirketlerin belirlediği fiyattan üzümlerini satmak ve sözleşmeli üretim yapmak zorunda kalacaklardır. Bu tebliğ ile amaçlanan şey tam da budur” diye konuştu. Manisa Alaşehir’de yılda 150 bin şişe şarap üreten butik işletmenin sahibi Özgür Mat, yeni yönetmelik hakkında devletin hali hazırda bandrol uygulaması yaptığını ve teminat isteyecek hiçbir gerekçesinin olmadığını ifade etti.

Küçük üreticinin imkansızlıklarının had safhaya ulaştığını belirten Mat şöyle konuştu: “Bizim açımızdan bu işin sürdürülmesinin mümkünatı yok. Bu iş artık üreticiye baskı sistemine dönüştü. Büyük firmaların işine gelecek bir uygulama bu ve onlar pazara hakim olacaklar. Üzüm üreticisi de pazarda sıkışacak. Alım yapan büyük firmaların önü açılacak ve fiyat belirlemede hem üretici hem de tüketici zarar görecek.” Yeni yönetmeliğe karşı mahkeme sürecine girebileceklerini ifade eden Mat, “Bu yönetmeliğe itiraz edeceğiz. KDV ve ÖTV yatırıyoruz, bandrol almak için para yatırıyoruz. Bandrolü verdiğinde devlet zaten kendini koruma altına almış oluyor. Bu şartlar altında bu işten geçinmek mümkün değil. Biz de ülkenin ekonomik şartları ve sektörümüzdeki uygulamalar nedeniyle işletmemizi kapatmayı düşünüyoruz” dedi.

DEVLET NEFES ALDIRMIYOR

Manisa Alaşehir’de yılda 30 bin litre şarap üreten butik işletmenin sahibi Ercan Boztepe, 30 bin litre üretim için 100 bin litre bandrolü aldıklarını ve teminatı da buna göre ödeyeceklerini, muhtemelen 1 milyon lira teminat ödemeyi beklediklerini bildirdi. Yönetmelikle tüketicilerin de mağdur olacağını vurgulayan Boztepe, “Devlet bize zaten nefes aldırmıyor. KDV, ÖTV ve üretim maliyetleri bizi zorlarken bir de teminat istiyorlar. Bu mantıkla devlete borcu olan olmayan herkes teminat ödemeli. Bu bir saçmalık. Olay şarap üretimi gibi görünse de hedeflerden biri de turizm. Şarap için birçok insan seyahat ediyor, konaklıyor, alışveriş yapıyor. Biz aslında ekonomiye canlılık katıyoruz” diye konuştu.