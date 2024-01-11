Saray'da Can Atalay trafiği: Erdoğan'dan Bahçeli ve Kurtulmuş ile görüşme
Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Erdoğan, saat 17.00'de de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek. Erdoğan'ın iki isimle yapacağı görüşmede, Gezi hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesi konusunun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği hak ihlali kararları sonrası sıklıkla Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.
Görüşme saat 15.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Erdoğan ayrıca, CHP'nin Can Atalay'a ilişkin TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmasına olumsuz yanıt verdiği için eleştirilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.
Erdoğan'ın Kurtulmuş ile görüşmesi ise saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
Külliye'de yapılacak iki görüşmenin de Can Atalay'a ilişkin olması bekleniyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tartışmalarına ilişkin "Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu Meclis'te okutmadım. Ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lazım. Zaman içerisinde bu uygulamayı ortaya koyarız" demişti.
NE OLMUŞTU?
CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay'ı Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tahliye etmemesiyle ilgili genel görüşme yapılması istemiyle Meclis Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na başvuru yapmıştı.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise başvuruya, "Hukuken çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde TBMM Başkanı'nın doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması, Anayasa ve İçtüzüğe göre mümkün değildir" diyerek yanıt vermişti.
CAN ATALAY DAVASI
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay’ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu.
Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.
Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.
Anayasa Mahkemesince, Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesine iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İKİNCİ İHLAL KARARI
Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.
Yapılan ikinci başvuruda yüksek mahkeme, Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.
"Anayasa'nın 148. maddesinde sağlanan bireysel başvuru hakkının, daha önce verilen ihlal kararının uygulanmaması suretiyle ihlal edildiği" sonucuna varan Anayasa Mahkemesi, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.
Yerel mahkeme dosyayı Yargıtay'a göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de Atalay ile ilgili ikinci ihlal kararına da uyulmamasına karar vermişti.