Saray'da Can Atalay trafiği: Erdoğan'dan Bahçeli ve Kurtulmuş ile görüşme

Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Erdoğan, saat 17.00'de de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek. Erdoğan'ın iki isimle yapacağı görüşmede, Gezi hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesi konusunun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği hak ihlali kararları sonrası sıklıkla Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

Görüşme saat 15.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Erdoğan ayrıca, CHP'nin Can Atalay'a ilişkin TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmasına olumsuz yanıt verdiği için eleştirilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

Erdoğan'ın Kurtulmuş ile görüşmesi ise saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Külliye'de yapılacak iki görüşmenin de Can Atalay'a ilişkin olması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tartışmalarına ilişkin "Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu Meclis'te okutmadım. Ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lazım. Zaman içerisinde bu uygulamayı ortaya koyarız" demişti.

NE OLMUŞTU?

CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay'ı Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tahliye etmemesiyle ilgili genel görüşme yapılması istemiyle Meclis Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na başvuru yapmıştı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise başvuruya, "Hukuken çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde TBMM Başkanı'nın doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması, Anayasa ve İçtüzüğe göre mümkün değildir" diyerek yanıt vermişti.