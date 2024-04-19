Saray'dan '%50+1' açıklaması: Boşuna uğraşmasınlar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un 50+1 kuralının 'halkın ihtiyaçları'na göre düzenlenebileceği şeklindeki açıklaması kuralda değişikliğe gidilebileceği şeklinde yorumlandı. Uçum, yeni bir açıklama yaparak, "Bu açıklamadan 'yüzde 50+1’e ayar gelecek sinyali' sonucunu ısrarla çıkarmaya çalışanlar boşuna uğraşmasınlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yüzde 50+1 kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Uçum, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiği referandum için bir kutlama mesajı yayınladı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Uçum, 50+1 kuralının 'halkın ihtiyaçları'na göre düzenlenebileceğini söyledi.

Uçum'un bu mesajı yüzde 50+1 kuralında değişikliğe gidilebileceği şeklinde yorumlandı.

YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Değerlendirmelerin üzerine Mehmet Uçum yeni bir açıklama yaptı.

"Bu açıklamadan 'yüzde 50+1’e ayar gelecek sinyali' sonucunu ısrarla çıkarmaya çalışanlar boşuna uğraşmasınlar" diyen Uçum, "Tam tersine bu açıklama yüzde 50+1 kuralının demokratik siyasetteki dönüştürücü gücüne işaret ediyor ve bu kuralın toplumsal ve siyasal güvence normu olduğunu vurguluyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Uçum, şunları söyledi: "Siyaset zaman zaman yüzde 50+1 kuralını tartışmaya açsa bile, bu kural siyasetin değil halkın ihtiyaçlarına göre değerlendirilir. Böyle olunca da yüzde 50+1 kuralının halkın ihtiyaçları açısından devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılır."