Saray'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Manisa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdüreceklerini savunan Yılmaz, "Tüketim ağırlıklı bir büyüme değil daha çok yatırım, ihracat, üretim ağırlıklı bir büyüme yapısı inşa ediyoruz" dedi. Yılmaz, yılın ilk ayında yükselen enflasyonun sonraki aylarda kademeli, yıl ortasından sonra da belirgin şekilde düşmesini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele ve büyüme ile ilgili, "Büyümenin kompozisyonunu değiştiriyoruz. Tüketim ağırlıklı bir büyüme değil daha çok yatırım, ihracat, üretim ağırlıklı bir büyüme yapısı inşa ediyoruz" dedi.

Manisa programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Yılmaz, yaptığı konuşmada makroekonomik ölçekte dünya ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

"ENFLASYONU KARARLI BİR ŞEKİLDE DÜŞÜRECEĞİZ"

Yılmaz, yılın ilk ayında yükselen enflasyonun sonraki aylarda kademeli, yıl ortasından sonra da belirgin şekilde düşmesini beklediklerini vurguladı.

Para ve maliye politikasındaki yapısal reformlarla enflasyonu kararlı bir şekilde düşüreceklerini iddia eden Yılmaz, "Bunun da özünü şu oluşturuyor; iç tasarruf oranlarımızı arttırmak, tüketimi daha sağlıklı bir seviyede sürdürmek. Tasarruf ederek arttırdığımız kaynakları ise üretken alanlara sevk etmek. Sanayileşme gibi, yatırımlar gibi alanlara bu kaynakları kanalize etmek, büyüme stratejimizin özünü oluşturuyor. Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ama büyümenin kompozisyonunu değiştiriyoruz. Tüketim ağırlıklı bir büyüme değil, daha çok yatırım, ihracat, üretim ağırlıklı bir büyüme yapısı inşa ediyoruz" diye konuştu.

60 MİLYON TURİST HEDEFİ

Cari dengede de iyileştirme çalışmalarının olumlu sonuçlarını aldıklarını ifade eden Yılmaz, 2024'de 60 milyon turist hedefinin gerçekleşeceğine inandığını belirtti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sermaye hareketlerinde 2022'de 13,7 milyar dolar bir çıkış olmuşken ülkemizden, 2023 yılında nette 8,34 milyar dolar bir sermaye girişinin gerçekleştiğini görüyoruz. Dış ticaretimize, ihracatımıza baktığımızda, ihracatımızın çoğunu sizler, sanayicilerimiz gerçekleştiriyor. 256 milyar doları yakaladık geçen yıl. Dünyadaki talep koşulları olumsuz olduğu halde, birçok sıkıntılar yaşandığı halde, özellikle ihraç pazarımız olan Avrupa'da ciddi anlamda bir durgunluk olduğu halde ihracatçılarımız bunu başardılar. Sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir performans. Tarihi bir seviyeyi de yakalamış olduk böylece. Orta Vadeli Programımızın çok az altında kaldı ama bu şartlarda çok önemli bir başarı olduğunu ifade etmek isterim. Bunu inşallah daha yüksek seviyelere taşıyacağız."