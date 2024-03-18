Saray'dan, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe'nin maçının ardından taraftarın Fenerbahçeli oyunculara saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Uçum, "Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar. Hiç kimse 'Bağımsız ve Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın" dedi.

Tredyol Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenmesinin ardından sahaya giren yüzlerce Trabzonspor taraftarının Fenerbahçeli futbolculara saldırmasıyla ilgili Beştepe'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, olayların ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar" dedi.

"Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar" ifadelerini kullanan Uçum'un mesajı şöyle: