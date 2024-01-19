Saray'dan, 'Şimşek'e seçim talimatı verildi’ iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi" iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seçimler için ‘kesenin ağzını açması’ için verdiği iddia edilen talimatı yalanladı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi.” iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır. Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz.”