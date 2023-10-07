Saray'ın "Türkiye Yüzyılı" talimatı ortaya çıktı: Resmi yazışmalarda kullanılacak

Saray'ın, AKP’nin seçim propagandasında kullandığı “Türkiye Yüzyılı” logosunun tüm resmi yazışmalarda kullanılması talimatı verdiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’nın talimatıyla İçişleri Bakanlığı’nın kurumlara gönderdiği ilgili genelgeyi paylaşan CHP'li Murat Bakan, “Parti-devlet anlayışını da bu şekilde yönetilmeyi de reddediyoruz" tepkisi gösterdi.

AKP'nin seçim sloganı "Türkiye Yüzyılı"nın resmi yazışmalarda kullanılması talimatı verildiği ortaya çıktı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabı X üzerinden, Cumhurbaşkanlığı talimatıyla İçişleri Bakanlığı’nın kurumlara gönderdiği bir genelgeyi paylaştı.

Buna göre, genelgede merkez ve bağlı kuruluşları ile valilik ve kaymakamlıkların resmi yazışmalarında Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı logosuyla birlikte "Türkiye Yüzyılı" logosunun da kullanılması talimatı verildi.

Söz konusu genelgeyi paylaşan CHP'li Bakan, "Bir partinin propaganda sloganı ve logosu devletin resmî kurumlarında ve yazışmalarına kullanılacak diye dayatılamaz. Parti-devlet anlayışını da bu şekilde yönetilmeyi de reddediyoruz" ifadelerine yer vererek tepki gösterdi.

"HER YOLU MÜBAH GÖRÜYORLAR"

Bakan'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhuriyet’in yüzüncü yılında, kendini devletin kendisi olarak gören bir parti ve başkanı… Partisinin seçim propagandasında kullandığı logoyu Cumhuriyetimizin 100. yılında devletin resmi yazışmalarında kullanılması talimatını verecek kadar sistematik davranıyor.

Ellerindeki bütün kamu gücünü kendisinin ve partisinin iktidarını pekiştirmeye yönelik kullanıyor, Cumhuriyet’in değerlerinin karşısına ‘kendi değerlerini’ yerleştirmek ve bunu kamu gücüyle sistematik olarak sergileyerek kalıcı hale getirmek için çalışıyorlar. Çünkü her şeyin üstünde gördükleri iktidarlarıyla ilgili her yolu mübah olarak görüyorlar. Parti-devleti olmakta beis görmüyor, aksine onore oluyorlar.

Hatırlayın; Polis Akademisi mezuniyet töreninde, polis bandosuna AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısını söylettirmişlerdi. Bugün AKP’nin kongresi var, kongrede de aynı slogan, aynı logo kullanılıyor.

Bunları kanıksayacak, kabullenecek değiliz. Devlet hepimizin devleti. Bir partinin propaganda sloganı ve logosu devletin resmi kurumlarında ve yazışmalarında kullanılacak diye dayatılamaz. Parti-devlet anlayışını da bu şekilde yönetilmeyi de reddediyoruz. Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyetimize ve Atatürk’ün devrimlerine her zamankinden daha da sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğiz."